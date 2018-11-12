В "Ангажементе" зачитают документальную пьесу о крестьянском восстании в Западной Сибири

Читка пьесы "Страда двадцать первого" пройдет в молодежном театре "Ангажемент" в Тюмени 18 ноября.

Документальная пьеса, посвященная Западно-Сибирскому крестьянскому восстанию 1921–1922 годов, написана драматургом Центра имени Мейерхольда, куратором документальных проектов в Театр.doc Екатериной Бондаренко. Произведение было создано на основе интервью и архивных материалов, собранных в рамках проекта "После бунта", призванного зафиксировать состояние памяти об Антоновском и Западно-Сибирском восстаниях спустя почти век после событий.

В ходе проекта было собрано около двух сотен интервью с людьми, которые живут в Тамбовской и Тюменской областях и ассоциируют себя с событиями восстания. Интервью были расшифрованы, размечены по темам, событиям, персоналиям и географическим точкам и выложены на сайте проекта. В большой исследовательский проект внесли вклад сотрудники кафедры документоведения ТюмГУ и тюменские студенты-волонтеры.

Несмотря на то, что события крестьянских восстаний времен гражданской войны хорошо задокументированы, эта фиксация в основном осуществлялось одной из сторон конфликта — победившей. Как это влияет на память о восстании сегодня и как дать возможность заговорить об этих событиях обеим сторонам?

"Эти восстания были сопоставимы по масштабу и происходили почти одновременно — в начале 1920-х годов, в период окончания гражданской войны. Судьба памяти о восстаниях, однако, различна: если Антоновский "мятеж" вошел в учебники истории и становился объектом многочисленных исследований, то Ишимское восстание до недавнего времени было предано забвению", — отмечает исследователь Артем Кравченко.

Начало мероприятия в 18 часов. Вход свободный.