В Тюмени поставят российско-германский спектакль

Фото со страницы "Российско-Германский культурный обмен" "ВКонтакте"

Тюменская театр-студия "Быть" 13 ноября встретит гостей – актеров из Германии. В течение нескольких дней они будут работать над совместным спектаклем. Премьера театрального эксперимента запланирована на 17 ноября.

Как сообщает "Мегатюмень", режиссерами постановки станут член комитета "Детских и Молодежных театров" при немецкой ассоциации непрофессиональных театров BDAT Ханна Шефер и режиссер театра-студии "Быть" Артем Васильев. Они сформируют две труппы, в каждую будут входить и тюменские и немецкие актеры.

Новые творческие коллективы подготовят этюды на тему "мечта", а потом проведут совместные репетиции.

Также в ходе работы театральной лаборатории для актеров всех любительских театров Тюмени организаторы проведут тренинги по актерскому мастерству. Напомним, что проект "Российско-германский культурный обмен в рамках творческой лаборатории" стал победителем регионального грантового конкурса "Моя идея".