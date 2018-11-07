Советы собственникам: как экономить на оплате "за свет"?

На оплате коммунальных услуг можно экономить. Важно знать – как. Используя нехитрые способы, можно не только разумно использовать ресурсы, но и сохранить в своем кошельке до четверти суммы платежей. Эксперты из тюменской управляющей компании "Благо" рассказали, как сэкономить на оплате за электричество.

Во-первых, необходимо установить двухтарифные счетчики: плата за 1 ночной киловатт обойдется дешевле, чем за дневной. Уже установлены? Запускайте стиральную и посудомоечную машину работать ночью, отключайте электроприборы из сети на ночь и на время отсутствия вместо того, чтобы оставлять их в "спящем" режиме. Старайтесь отключать зарядные устройства сразу после окончания зарядки.

Следующий этап - замените обычные лампочки на энергосберегающие, а при необходимости – с датчиками движения (например, в длинных коридорах и подъездах). Выключайте свет в комнате, когда выходите. Правильно устанавливайте крупную бытовую технику (например, холодильник – подальше от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей), а электрочайник старайтесь включать, когда точно садитесь пить чай – чтобы не подогревать несколько раз. Также важно устранять накипь из чайника – это влияет на энергопотребление. Кстати, экономичнее использовать электрический чайник вместо электроплиты для разогрева воды. Но кипятить нужно только тот объём жидкости, который нужен в данный момент.

Используйте качественную посуду для приготовления пищи на плите. За 3-5 минут до готовности блюда можно выключить плиту - остаточного тепла будет достаточно.

Нерационально включать утюг ради 1-2 вещи. Лучше гладить белье и одежду сразу на неделю. Вещи, требующие низкого температурного режима, гладьте после выключения утюга.

Старайтесь покупать бытовые приборы с классом энергопотребления "А" или "А+", а также с датчиками автоматического отключения и таймерами. Не перегружайте стиральную машину, лучше использовать средний температурный режим. Необходимо регулярно проводить чистку вентиляторов и фильтров кондиционера. Обогреватель предпочтительнее выбрать инфракрасный – он экономичнее остальных на 30-80%.

Если в доме установлены электрические батареи, старайтесь содержать их в чистоте, чтобы пыль не поглощала часть тепла, а вам не приходилось увеличивать температурный режим. Также важно вовремя протирать плафоны люстр и мыть окна, чтобы поддерживать оптимальный уровень освещенности помещения.

И, наконец, вовремя снимайте показания счетчиков и оплачивайте "свет".