В Тюмени стартовала "Неделя искусств с Русским музеем"

Детский технопарк "Кванториум" совместно с Государственным Русским музеем с 6 по 25 ноября проводит "Неделю искусств". Тюменские кванторианцы познакомятся с особенностями развития изобразительного искусства с помощью решения кейсов, посетят молодежный театральный центр и поучаствуют в мастер-классах и конкурсах.

В течение "Недели искусств" тюменским кванторианцам, объединившись в проектные команды, предстоит выполнить ряд занимательных кейсов, которые позволят в интересной форме узнать больше об искусстве нашей страны времен Екатерины Великой и Павла I. Присоединиться к решению кейсов, показать свои знания и, наверняка, узнать что-то новое может любой желающий. По итогам участников ждут ценные подарки и призы. Ознакомиться с заданиями, а также задать свои вопросы экспертам Русского музея можно, пройдя по ссылке. Лучшие кейсы будут представлены на сайте Русского музея!

Но и помимо работы с кейсами "Неделя искусств" принесёт тюменским кванторианцам множество сюрпризов. Ребят ждут соревнования в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", вопросы которой будут посвящены исключительно искусству, посещение молодежного театрального центра "Космос" и знакомство с темой "Инженерные решения в театральном искусстве", мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи. Среди детей дошкольного и младшего школьного возраста пройдёт заочный конкурс рисунков на тему "Транспорт будущего", который завершится открытой для посещения интерактивной выставкой.

В заключении "Недели искусств" состоится арт-хакатон с презентацией работ проектных групп и награждением отличившихся. Мероприятия реализуются по всей России в целях национального проекта "Образование" в рамках программы развития общекультурных компетенций у обучающихся детских технопарков "Кванториум" в 2018–2019 годах.

Цель программы – развитие общекультурных компетенций у обучающихся технопарков через использование ресурсов организаций сферы культуры, искусства, истории и просвещения. На следующий, 2019 год, с января по май запланированы Недели кино, региона, истории, экологии и здоровья, а также театра. Федеральным партнером "Недели искусств" выступил Государственный Русский музей, крупнейшее собрание российского искусства в мире.