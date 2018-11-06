Тюмень активно готовится к Году театра

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Подготовку к Году театра, которым объявлен 2019 год, начал департамент культуры администрации Тюмени. В рамках первого проекта объединения театральных студий театров подведомственных учреждений под названием "Открытие театрального сезона" состоялись финальные мероприятия.

Участники объединения в течение месяца делились ценным опытом, представляли новые проекты и пробовали новые формы работы. Первым событием стало совместное посещение премьеры Молодежного театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко - "Юбилей, или Все что угодно".

Кроме этого, участники объединения проводили открытые уроки и мастер-классы. Открытием этой осени в Тюмени стал инклюзивный театральный проект "PROжизнь" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все желающие смогли побывать на занятии в рамках репетиций постановки, представить которую планируют в начале декабря и приурочить к Международному дню инвалидов. Подготовка проходит на базе Дома культуры и творчества "Торфяник".

Яркой встречей стал мастер-класс от актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Юрия Кузнецова.

Еще одна премьера – спектакль на татарском языке "Авыл киче" ("Вечер в деревне") собрал гостей в Центре татарской культуры. Последней в череде премьер нового театрального сезона Тюмени стало открытое обсуждение со зрителями сдачи спектакля "Уроки сердца" театра-студии "Лаборатория перемен" информационно-библиотечного центра для молодежи.

Организаторы и участники театрального объединения надеются, что благодаря их совместной работе следующий год – Год театра заблещет новыми интересными театральными проектами, постановками и докажет, что сейчас – самое время идти в театр!