Звезду в "Космосе" назвали именем тюменского проекта

Источник: группа проекта "Премьера" ВКонтакте

10-конечную звезду, названную в честь творческого проекта "Премьера", поместили в молодежном театральном центре "Космос". С 8 ноября в рамках второго этапа проекта на этой звезде будут проецироваться имена участников.

Формат "Премьеры" предполагает проведение челлендж-баттла "Вызов принят", который продлится до 16 ноября. Команды посоревнуются друг с другом в создании творческого контента в сети и на улицах города. Заявки на участие подали уже более 60 студентов, пишет "Мегатюмень".

Задания будут разбиты по трем направлениям: "бренд", "место" и "личность". Также они поделятся на три уровня сложности: от фотосъемки заката до проведения массового флешмоба. Кроме того, через telegram-канал будут поступать дополнительные задания.

Регистрация на участие в челлендж-баттле продлится до 6 ноября на сайте премьера72.рф.

Проект "Премьера" проходит в три этапа. В сентябре студенты прокачивали свои умения на мастер-классах от региональных и федеральных экспертов, обменивались опытом на коммуникативных сессиях, общались и показывали свои таланты на вечерних шоу-программах. После челлендж-баттла состоится выездной трехдневный творческий интенсив для отличившихся участников.