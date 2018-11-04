Тюменская поэтесса Вера Худякова написала книгу для детей и родителей

Фото Веры Худяковой, ok.ru

Вышла в свет книга тюменской поэтессы Веры Худяковой "Как привыкнуть к чуду?". Она адресована юным читателям и их родителям и содержит стихи автора разных лет. Все они – о детстве.

Предисловие для книги написала поэтесса Антонина Маркова. Он отметила глубины, искренность и непосредственность стихотворений Веры Худяковой. "Так разговаривать с майским жуком или с солнышком может только человек, у которого чистая, светлая, высокая душа", - подчеркнула она.

Один из разделов сборника посвящён детским воспоминаниям о родителях и малой родине поэта. Стихи автора полноценно раскрываются вместе с яркими иллюстрациями от молодой художницы Любови Самойловой, пишет "Вслух.ру".

Книга "Как привыкнуть к чуду?" уже пятая в творческой биографии поэтессы. Первые стихи Вера Худякова опубликовала в 90-х годах. Основной темой стала любовь к родному краю.