Для молодых тюменцев проведут онлайн-интенсив "Моя муза из арбуза"

Арт-волонтеры "Грин Хелперс" проведут для молодых тюменцев онлайн-курс по написанию стихов "Моя муза из арбуза". Проект реализуется на средства президентского гранта.

В рамках интенсива участники будут две недели учиться писать стихотворения, а также узнают, как развивать творческое мышление и вести свой личный паблик.

"К окончанию курса у каждого будет готовый материал - одно или несколько произведений, отзывы участников и наставников курса о произведениях и поддержка в дальнейших начинаниях от новых друзей по перу", - сообщают организаторы.

Принять участие в проекте могут жители Тюменской области в возрасте 14-35 лет. Для регистрации нужно заполнить анкету: https://clck.ru/Yxd3C. Участников просят открыть личные сообщения в ВК. Заявки принимают до 3 декабря, онлайн-интенсив стартует 6 декабря, пишет "Вслух.ру".