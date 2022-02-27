О жизни Голышмановского округа рассказывает поэтесса Ольга Кляпышева в своих стихах

Ольга Кляпышева из поселка Голышманово пишет стихи больше тридцати лет. За эти годы в ее творческой копилке – около 500 стихотворений. Часть из них опубликована в сборниках.

- Первые стихи посвящала Великой Отечественной войне - отец был фронтовиком, - рассказывает Ольга Кляпышева. – Позже стала писать о любви, родном крае, природе. Достаточно родиться одной строчке, а дальше быстро сочиняется. Порой ощущение, как будто кто-то диктует. Не люблю грустных стихов, предпочитаю оптимистичные и патриотические. Некоторые мои стихи легко ложатся на мелодии.

Увлечение помогало Ольге Кляпышевой в профессии. Она работала учителем начальных классов и часто удивляла учеников своим поэтическим талантом. На заслуженном отдыхе любит встречаться с единомышленниками в литературном объединении "ЛАД" при Голышмановской центральной библиотеке и читать свои стихи. Мечтает о том, чтобы увлечённых поэзией людей в Голышмановском округе становилось больше, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.