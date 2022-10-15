Конкурс чтецов памяти солдат "Белые журавли" пройдет в Тюмени

"Белые журавли" - федеральный проект, который был учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии, возрождения культурных традиций. Ежегодно отмечается в России 22 октября.

В Тюмени литературное мероприятие организует ДК "Водник". Приглашаются участники от 4 лет, сообщает Вслух.ру.

Конкурсанты могут прочитать известные произведения либо стихи собственного сочинения. Произведения не должны содержать ненормативную лексику, политическую, религиозную и прочую пропаганду, призывы к национальной розни.

До 18 часов 19 октября принимаются заявки на участие: тел. 45-93-44, е-mail: dkvodnikkonkurs@mail.ru.

Сам праздник пройдет 22 октября в 11 часов в "Воднике" по ул. Судоремонтная, 1а. Участники будут награждены дипломами.