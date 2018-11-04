Информацию о праздновании Дня народного единства в Тюмени собрали на одной площадке

Источник фото: ЦКиТ "Тюмень"

Путеводитель по местам празднования Дня народного единства составили в Тюмени. На одной площадке собрана информация о конкурсах и концертных площадках не только в областной столице, но и в других населенных пунктах региона.

В Тюмени основной праздник стартует в 12:00 на Цветном бульваре. На сцену выйдут известные солисты и творческие коллективы, пройдут массовое исполнение гимна России, народные гуляния, а еще гостей ждет полевая кухня, интерактивные площадки и другие развлечения. Праздничные программы также пройдут в сквере "Казачьи луга" (13.00-14.30), в доме культуры "Орфей" (12.00-13.00) и доме культуры "Поиск" (12.00-13.30), пишет "Мой портал".

В Ялуторовске в этот день пройдет гала-концерт фестиваля национальных культур "Содружество", начало в 16:00. Для жителей и гостей города также организуют выставки, литературный час и уроки нравственности.

День народного единства в Тюменской области совпал также с проведением всероссийской акции "Ночь искусств". Так, в Ишиме Детская школа искусств даст возможность всем желающим попробовать себя в роли композиторов, художников, актеров и исполнителей.

В Тюмени рамках "Ночи искусств" свои программы представят музейный комплекс им. И.Я. Словцова и его подразделения, Тюменское концертно-театральное объединение, библиотеки и дома культуры.

Подробную информацию о мероприятиях можно посмотреть на городском портале.