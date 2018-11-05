Лауреаты "Золотой Маски" приглашают тюменцев в бесплатную театральную лабораторию

Фото Таисии Дикаревой

Познакомиться с новым форматом театра тюменские актеры, режиссеры и художники смогут на бесплатном недельном интенсиве "Театр художника", который проведут в 15-21 ноября в МТЦ "Космос" лауреаты премии "Золотая Маска".

Как сообщает "Мой портал", итогом лаборатории станет открытий показ созданных театральных этюдов. Участие бесплатное, регистрация по ссылке goo.gl/PHhgxD. Количество мест ограничено.

Экспертами лаборатории станут Анна Кострикова — художник-постановщик Лаборатории Дмитрия Крымова, лауреат премии "Золотая Маска"; и Константин Муханов — режиссер и актер Лаборатории Дмитрия Крымова, лауреат премии "Золотая Маска". Лаборатория будет проходить в "Космосе" с 15 по 21 ноября с 10:00 до 20:00. От участников требуется полное погружение: объединившись в группы, они будут работать над постановкой визуальных этюдов.

Для справки: театр художника — визионерское направление, основанное художником Дмитрием Крымовым, которое исследует возможности визуального языка в театре. Художник участвует в создании постановки на равных правах с режиссером, помогая рассказывать историю при помощи мощных образов, не полагаясь на вербальную драматургию. Лаборатория "Театр художника" поможет узнать больше и даст возможность поставить собственный визуальный спектакль.