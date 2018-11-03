Тюменские волонтеры отправятся на Всемирную универсиаду в Красноярск

Около 15 волонтеров из Тюменской области отправятся на Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Как рассказала обозревателю ИА "Тюменская линия" куратор спортивного направления добровольчества Тюменской области Сабина Алиева, в конце ноября завершится этап собеседований и отбор волонтеров. Финальные списки появятся в декабре. Как только сформируются основной и резервные списки, начнется онлайн-обучение для волонтеров.

"Специальные курсы будут включать в себя обучение английскому языку, а также компетенциям, необходимым волонтеру. В феврале каждого волонтера ждут функциональные и объектовые инструктажи", - рассказала Сабина Алиева.

Прием заявок на участие в качестве волонтера зимней универсиады 2019 стартовал в мае 2017 года. За это время на официальном сайте более 40 тысяч человек оставили свои анкеты. Всего к работе на предстоящих играх в Красноярске привлекут 5 тысяч добровольцев.