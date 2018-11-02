Два десятка мастеров народных промыслов выступят на региональном этапе конкурса "Славим человека труда!"

Фото пресс-службы ТМПО

Более двадцати мастеров из городов и сел Тюменской области примут участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в отрасли "Народные художественные промыслы", сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Цель конкурса – сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, повышение престижа мастеров народного традиционного искусства, поощрение лучших из них, подготовка мастеров высшего уровня мастерства.

Региональный этап конкурса Уральского федерального округа в Тюменской области проводится в отрасли "Народные художественные промыслы" по следующим номинациям: "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога", "Лучший мастер по художественной обработке дерева", "Лучший мастер по художественному ручному ткачеству".

Конкурс пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 9 ноября, начало в 10:30. Подробности – в группе https://vk.com/tmpo72.

Проект "Славим человека труда!" в сфере рабочих профессий появился в Свердловской области в 2011 году, в 2012 году инициатива получила окружной, а в 2013 году – всероссийский статус. Его проведение поддержал президент РФ Владимир Путин. В отрасли народных художественных промыслов конкурс впервые был проведён в 2015 году.