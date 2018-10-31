Первый гололёд: в тюменском травмпункте прибавилось пациентов

Накануне в Тюмени на дорогах образовался гололёд, и вместе с этим прибавилось работы у травматологов. За минувшие сутки во взрослый травмпункт ОКБ №2 обратились всего 164 пациента (на двадцать больше, чем обычно), при этом сопоставление костных отломков потребовалась 14 тюменцам, а наложение гипса — 53 жителям областной столицы.

"Не во всех случаях причиной перелома или вывиха стало падение на дороге или тротуаре. Однако далеко не все горожане поспешили сменить осенние ботинки на зимние, особенно это касается девушек, предпочитающих устойчивой платформе высокий и тонкий каблук. А между тем в такой обуви можно упасть и получить травмы даже при абсолютно сухом и свободном от наледи асфальте", — отмечают в пресс-службе медучреждения.

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период смены погоды быть предельно внимательными и в гололедицу соблюдать простые меры предосторожности при передвижении на улице. По возможности выходите заранее, чтобы никуда не торопиться. Обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой. Передвигайтесь мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах. Не следует разговаривать по мобильному телефону на ходу, как и держать руки в карманах — лучше развести их чуть в стороны, это поможет удержать равновесие. В противном случае возрастает вероятность не только падения, но и тяжести травмы, перелома. Пожилым людям в гололед следует брать с собой трость с резиновым наконечником, чтобы предотвратить скольжение при опоре на нее. И ни в коем случае не следует перебегать проезжую часть, так как тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается.

Если вы все-таки упали, то не спешите подниматься: приподнимите голову, пошевелите ногами, руками. Вставать можно только в том случае, если нет острой боли. Последствия игнорированных травм могут быть плачевными. Принимая перелом за ушиб, можно заполучить перелом со смещением, вылечить который будет гораздо сложнее. Незамеченное вовремя сотрясение мозга в дальнейшем может проявиться головными болями, снижением зрения и слуха, резким ухудшением памяти и утомляемостью. Тюменцам рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться в травмпункт или в поликлинику к врачу-хирургу по месту прикрепления.