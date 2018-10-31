Тюменские музеи соединят искусства на одну ночь

В это воскресенье, 4 ноября, в Тюмени всероссийская культурная акция "Ночь искусств" пройдет в различных учреждениях культуры, в том числе на шести музейных площадках.

Вниманию тюменцев будет представлено более сотни мероприятий, в числе которых интерактивные занятия, перформансы, авторские мастер-классы, спектакли, концерты, квесты, экскурсии на двухэтажном автобусе, кинопоказы и выставки.

Акция начнется в 16 часов и завершится ровно в полночь. Горожан ждут в музеях "Городская дума", "Дом Машарова", "Усадьба Колокольниковых", Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском, Музейном комплексе имени Словцова и мультимедийном парке "Россия – Моя история".

Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайте museum-72.ru и на официальных страницах во "Вконтакте" и Фейсбуке.