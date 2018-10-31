Марафон "Живой классики" пройдет в тюменских библиотеках

Фото: пресс-служба конкурса "Живая классика"

Второй раз в России стартует неделя, посвященная подготовке к международному конкурсу юных чтецов "Живая классика". В прошлом году в акции приняли участие более тысячи двухсот библиотек. Школьники, их родители, педагоги, методисты и библиотекари в течение недели вместе создавали литературное пространство, в которое каждый привнес что-то свое, будь то предложенные книги для чтения, прочитанный наизусть отрывок, мнение о книжных новинках или вопрос писателю. Стремление поддержать подростковый интерес к чтению и стал в свое время зерном самого масштабного сегодня литературно-образовательного проекта "Живая классика".

"Неделя "Живой классики" была придумана для того, чтобы библиотекари помогли найти книги участникам, живущим в таких местах, где нет ни книжного магазина, ни интернета, – рассказывает президент Фонда "Живая классика" Марина Смирнова. – Но акция быстро вовлекла и библиотеки больших городов, и школьные библиотеки. Сейчас идея заключается в том, чтобы привести в библиотеки читателей и помочь каждому подростку найти ту самую книгу, которая будет интересна именно ему, причём взять в библиотеке эту книгу можно совершенно бесплатно".

В этом году "Неделя "Живой классики" пройдет 19–25 ноября. Областные, районные, школьные библиотеки еще могут присоединиться к акции, отправив заявку до 18 ноября.

По итогам проведенных мероприятий сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору произведений на конкурс на основе имеющегося книжного фонда, что станет хорошим подспорьем чтецам в поисках оригинального текста для своих выступлений.

Генеральными партнерами конкурса "Живая классика" являются ГК "Просвещение" и компания "Норникель".