В Тюмени снизили цену на популярную пиццу

Ресторан и доставка сочной неамериканской пиццы и японской благородной кухни Сушкоф вновь удивляет тюменцев, на этот раз они привезли в город пиццу на ржаном тесте, да, да вы не ослышались, на ржаном. Да еще и утверждают, что она имеет незабываемый, изысканный, уникальный вкус.

Попробовать любую пиццу на ржаном тесте по привлекательной цене можно до 15 ноября 2018 года.

Впервые пиццу из ржаной муки приготовили по случайным обстоятельствам. Это было в Древнем Риме. Именитая римлянка хотела удивить своего избранника и испечь самую вкусную пиццу. За помощью она обратилась к служанкам. Чтобы напакостить, прислуга подменила пшеничную муку на ржаную. К ее большому удивлению, не смотря на непривычный цвет, пицца обладала изумительным вкусом, что привело всех в восторг.

После этого было испечено несколько таких же пицц и преподнесено самому Императору. С тех самых пор это блюдо стало самым желанным на столах у знатных и аристократических семей Древнего Рима.

Это история… а в настоящем времени, благодаря науке, мы уже знаем, что пицца на ржаном тесте это не только вкусно, но и полезно. Почему?

- она содержит меньше калорий;

– в ней больше витаминов и аминокислот;

– в ее составе больше пищевых волокон.

И главное, в ресторане Сушкоф скидка 25% на пиццу на ржаном тесте по промокоду "РжаноеТесто" до 15 ноября 2018 года. Заказать новинку можно на сайте и по телефону 60-63-63.

Попробовать пиццу на ржаном тесте в уютном месте? Легко! Ресторан Сушкоф открыт для Вас с 9 утра до 24 часов ночи по адресу ул. В. Гнаровской 6/1.

Свежайшие роллы, вкусная пицца, изумительные чизкейки и ароматный кофе, большой выбор настольных игр, взрослые и детские мастер-классы, дни рождения, дегустации – всё это ресторан благородной японской кухни и сочной неамериканской пиццы Сушкоф! Следить за анонсами удобно в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм.