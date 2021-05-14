Тюменцы могут выиграть вкусную пиццу

"Афиша Тюмень" и сеть заведений "Само-собой" разыгрывают комбо на двоих: круг вкуснейшей пиццы, приготовленной по итальянскому рецепту, и 2 порции пасты на выбор. Розыгрыш проходит в Инстаграме @afisha_kto.

Будет один победитель, имя которого станет известно 21 мая. Счастливчика определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу "Афиши Тюмень" и "Само-собой" Pizza&Pasta в социальной сети Инстаграм, поставить лайк публикации о розыгрыше и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Кафе Само-собой Pizza&Pasta находится на втором этаже ТРЦ "Матрешка" (ул. Широтная, 112б). В меню богатый выбор пицц: карбонара, пепперони, маргарита, салями, гавайская и другие, а также пасты, домашние морсы и не только.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.