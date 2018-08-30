Тюмень выйдет на экологический субботник

10:00 30 августа 2018
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media.1777.ru

1 сентября в 12 часов в Тюмени состоится ставший уже традиционным Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия". В субботнике "Зеленая Россия" принимает участие вся страна, и это событие уже по праву стало самым массовым экологическим мероприятием в новейшей истории России.

В акции примут участие депутат Государственной думы, президент общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия" Анатолий Карпов, сотрудники органов исполнительной государственной власти и подведомственных учреждений, волонтеры, активисты экологических движений, представители различных организаций и предприятий.

Департамент недропользования и экологии Тюменской области призывает всех жителей нашего региона, заботящихся о природе родного края, принять участие в субботнике "Зеленая Россия": навести порядок на придомовой площадке, на территории, прилегающей к вашему месту работы или отдыха, посадить саженцы деревьев или кустарников.

Место проведения субботника – Тюменский район, д. Юрты Андреевские, берег озера Андреевское (см. карту).

Теги: субботник
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