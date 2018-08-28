Мероприятия сентября для детей: чемпионат по собиранию пазлов, мультики и премьеры в Театре кукол

В сентябре юные тюменцы смогут посетить праздник в честь Дня знаний, увидеть новый мультфильм и посмотреть премьерные спектакли в Театре кукол. Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий сентября, чтобы помочь спланировать досуг правильно.

ТРЦ "Остров" подготовил для юных горожан праздничную программу в честь Дня знаний. Гостей собираются порадовать концертом, конкурсами и призами, мастер-классами, танцами, аквагримом и фото с любимыми героями.

А 2 сентября пройдет III областной Семейный Чемпионат по собиранию пазлов. В турнире смогут принять участие 75 семей с детьми от 5 до 10 лет включительно. К участию в Чемпионате допускаются 3 члена одной семьи (2 взрослых и один ребенок), проживающие на территории Тюменской области.

В середине месяца в прокате стартует мультфильм "Большой кошачий побег". Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, котенок сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно.Чем все закончится, можно будет узнать после 13 сентября.

Также в сентябре тюменцы смогут увидеть премьеру спектакля "Кошкин дом". "Тили-тили, тили-бом! Загорелся кошкин дом!" - эти слова знакомы всем. Самуил Маршак, как великий волшебник, создал удивительный сказочный мир, где торжествует справедливость, где даже самые взбалмошные и злые люди подчиняются законам природы, а добрые получают заслуженную награду.

В конце месяца состоится концерт "Приглашение к танцу". Молодые исполнители ансамблей народного танца города Тюмени обладают всеми необходимыми прекрасными качествами, которые делают их выступления интересными и ожидаемыми: искренность и непосредственность, дерзость и озорство, лирика и грация.

Более подробную информацию о мероприятиях можно найти в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке сайта для родителей "Детки!".