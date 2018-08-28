Жители Тюмени купили более 2000 билетов в театр кукол

25 августа в Тюменском театре кукол официально открыли билетные кассы. В этот день, а также 26 августа зрители смогли приобрести билеты со скидкой на спектакли с сентября по ноябрь. Всего более двух тысяч билетов было реализовано за эти дни.

Не обошлось 25 августа без театрализованного представления. В театре кукол малышей и взрослых встречали сказочные герои. Ерема и Фома рассказали о том, как они считали дни до нового сезона и ждали встречи со зрителями.

Вестибюль театра бы наполнен детским смехом, шумом и гамом. В этот день мальчишек и девчонок ждало несколько сюрпризов. В фойе Большого зала проходила выставка театральных кукол, которая сопровождалась мастер-классом по кукловождению. Аквагрим пользовался огромным успехом: маленьких зрителей "превращали в цветочек, бабочку или кошечку".

В фойе театра устроили мастер-класс по изготовлению свечи из вощины. Сделанные своими руками свечи дети с радостью забирали с собой. Также гостей порадовал мастер-класс по рукоделию. Особый восторг у юных зрителей вызывали кошки из благотворительного фонда "Потеряшки". Завершил субботний праздник музыкальный спектакль "Не хочу быть собакой".

Как рассказал директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников, открытие 73-го театрального сезона состоится 16 сентября. В этот день зрители увидят премьерный спектакль "Кошкин дом", а 30 сентября - новый спектакль "Лукоморье" по сказкам Пушкина.