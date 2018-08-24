Творческая молодежь Тобольска поработала над имиджевым обликом города

Что из этого вышло, горожане увидят в ближайшую субботу.

25 августа тоболякам представят переосмысленный город. Новый неофициальный гимн Тобольска, фильмы о городе, макеты необычных мусорных баков и фонарей презентуют в мультицентре "Моя территория" (Красноармейская, 6/4).

Все работы посвящены городу и созданы его жителями: уличными художниками, видеографами, музыкантами и другими представителями креативного кластера. Начало в 15:00.

Напомним, что ранее запустился проект по переосмыслению городского пространства "Вектор улиц". 114 представителей творческой среды создавали новый имиджевый облик города. Участники покажут гостям свои работы и расскажут о планах их реализации.

На встрече презентуют неофициальный уличный гимн, четыре фотопроекта: "Забытые вещи", "Брызги", "Улица в ярких красках" и "Городской контраст", макеты фонаря, лавки и необычного мусорного бака для раздельного сбора мусора, два короткометражных фильма. Также на встрече представят принт, в основе которого — образы главных достопримечательностей Тобольска. Команда планирует напечатать принт на тканевых сумках-шопперах, блокнотах, футболках, кружках.

В рамках проекта было создано яркое 25-метровое граффити от тобольских райтеров. Надпись "Тобольск" украсила стену в 10 микрорайоне (дом 47/1). Все работы создавались участниками в течение двух дней.

"Для города "Вектор улиц" — это проект, объединивший идейных, творческих и амбициозных представителей уличного искусства, которые готовы продолжать работу по своим направлениям как для саморазвития, так и для преображения и развития Тобольска. Один из главных итогов — взаимодействие участников и создание творческих коллабораций. Например, графические дизайнеры помогли разработать элементы декора для макета архитекторов. А видеографы, в свою очередь, придумали концепцию съемок клипа на трек музыкантов", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.