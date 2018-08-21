В центре Тюмени всех водителей проверят на трезвость

Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет вечером 21 августа в центре Тюмени.
Мероприятие проводится в целях предупреждения нетрезвого вождения и ДТП с участием пьяных водителей. Практика показывает, что в ходе каждой сплошной проверки сотрудники ГИБДД задерживают лиц, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Автоинспекторы полка ДПС ГИБДД минимизируют неудобства для тюменцев, проводя проверку быстро, не создавая длительных помех в движении, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.
С начала года на дорогах области отстранены от управления транспортом более пяти тысяч водителей в состоянии опьянения, 633 из них повторно в течение года.
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