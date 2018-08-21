В центре Тюмени всех водителей проверят на трезвость

18:18 21 августа 2018
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет вечером 21 августа в центре Тюмени.

Мероприятие проводится в целях предупреждения нетрезвого вождения и ДТП с участием пьяных водителей.  Практика показывает, что в ходе каждой сплошной проверки сотрудники ГИБДД задерживают лиц, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Автоинспекторы полка ДПС ГИБДД минимизируют неудобства для тюменцев, проводя проверку быстро, не создавая длительных помех в движении, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

С начала года на дорогах области отстранены от управления транспортом более пяти тысяч водителей в состоянии опьянения, 633 из них повторно в течение года.

Теги: ГИБДД , проверки , пьяный за рулём
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