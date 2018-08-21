Тюмень за день: 21 августа

Фото в Инстаграм: visittyumen

Юная скалолазка из Тюмени завоевала "золото" на первенстве мира

Спортсменка отделения скалолазания СДЮСШОР № 2 Тюмени Екатерина Баращук взяла золотую медаль на первенстве мира в Москве.

Конкурс "Тюменская марка" официально стартовал в Тюмени

В Тюмени официально стартовал конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка". 9 августа в здании городской администрации состоялась встреча в формате "круглого стола" с организаторами и участниками конкурса – настоящими и будущими.

В Тюмени назвали обладательницу титула "Мисс Оптимистка - 2018"

Финал XIV благотворительного интеллектуально-творческого конкурса красоты "Мисс Оптимистка - 2018" среди девушек с ограниченными возможностями здоровья состоялся на малой сцене Тюменского драматического театра 17 августа. Событие собрало в этот вечер не только близких и друзей конкурсанток из Тюмени и соседних регионов, но и представителей НКО области.

Программистам-школьникам бросили кибервызов

Серию образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и возможностях их применения в повседневной жизни, проведет Ростелеком. В сентябре компания организует всероссийскую онлайн-олимпиаду по информационной безопасности "Кибервызов". Ее участниками станут школьники 8-11-х классов, владеющие навыками программирования.

Праздник соседей состоялся в микрорайоне Мелиораторов

Праздник соседей организовал Дом культуры "Орфей" для жителей микрорайона Мелиораторов. Зрителей порадовали концертной программой и другими развлечениями.

ФЦН в Тюмени начал прием пациентов на амбулаторную реабилитацию

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени открыл амбулаторный прием по нейрореабилитации пациентов, перенесших черепно-мозговую травму, нарушение мозгового кровообращения и операции на головной мозге.