Юная скалолазка из Тюмени завоевала "золото" на первенстве мира

Спортсменка отделения скалолазания СДЮСШОР № 2 Тюмени Екатерина Баращук взяла золотую медаль на первенстве мира в Москве.

Екатерина Баращук является воспитанницей тренера-преподавателя Сергея Сергеева, за годы работы вырастившего плеяду чемпионов.

В лазании на скорость в категории юниорок Катя вырвала медали у Елизаветы Ивановой из Свердловской области, которая стала второй, а также у Елены Ремизовой из Пермского края, которая и замкнула тройку лидеров.

Борьба за медали самого важного молодежного скалолазного турнира сезона продолжалась восемь дней. За это время более 1100 спортсменов из 42-х стран разыграли восемнадцать комплектов наград в дисциплинах скорость, боулдеринг и трудность.

По количеству завоеванных медалей (2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые) сборная России вышла на второе место, первую ступень пьедестала заняла команда из Японии, их результат – 13 медалей (6 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых).

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