В Тюмени назвали обладательницу титула "Мисс Оптимистка - 2018"

Финал XIV благотворительного интеллектуально-творческого конкурса красоты "Мисс Оптимистка - 2018" среди девушек с ограниченными возможностями здоровья состоялся на малой сцене Тюменского драматического театра 17 августа. Событие собрало в этот вечер не только близких и друзей конкурсанток из Тюмени и соседних регионов, но и представителей НКО области.

Организатор конкурса - Общественная Молодежная Реабилитационная Организация Инвалидов города Тюмени "Оптимист", руководит которой Рашид Хамзин.

В финале конкурса приняли участие 10 девушек из Тюмени, Тобольска, Нижнего Тагила, Заводоуковска, Ялуторовска, Викулово, Голышманово. Были задействованы профессиональные хореографы, видеографы, режиссеры, парикмахеры и визажисты, которые работали с участницами на протяжении 4-х подготовительных дней.

Конкурс привлек большое внимание общественности, средств массовой информации и деловых кругов. Проходил он в два этапа, первый отборочный проходил, в том числе, с использованием видеоконференцсвязи, а некоторые участницы присылали записи своих выступлений.

Представление девушек было разделено на две части – "Визитка" и "Творческий конкурс". Эмоциональное выступление сдержанной, но очень яркой Марго (Романова Маргарита из Заводоуковска), по словам Михайлова Андрея, тронуло многих в зале своей искренностью и теплотой.

"Зрители испытали эмоции огромной силы – в каждом выступлении конкурсанток чувствовалась невероятная сила оптимизма и целеустремленности" сказал председатель жюри конкурса, руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев. "Профессионально связанные несколько неожиданных и нетривиальных номеров, создали атмосферу праздника и, по сложности и проявленным творческим качествам участниц, не уступали программе профессиональных коллективов", - отметила руководитель команды "Ирма ШАРМ" Васильева Наталья.

Главный титул и диадему ручной работы получила Светлана Баженова из Тобольска - "Мисс Творчество 2018" и " Мисс Оптимистка 2018".

Члены жюри, зрители и сами участницы — пережили незабываемые моменты. По словам Дарьи Москвиной: "Каждая из девушек — состоявшаяся личность, добившаяся многого в жизни и является примером абсолютно для любого человека, не только для людей с инвалидностью".