ФЦН в Тюмени начал прием пациентов на амбулаторную реабилитацию

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени открыл амбулаторный прием по нейрореабилитации пациентов, перенесших черепно-мозговую травму, нарушение мозгового кровообращения и операции на головной мозге.

Как рассказал врач-невролог ФЦН в Тюмени, к.м.н. Алексей Кудряшов, прием ведут два врача-невролога, прошедших специальную подготовку по вопросам реабилитации. Ресурсы ФЦН и нормативная база позволяют в небольшом объеме оказывать амбулаторную реабилитационную помощь не только тюменцам, но и другим гражданам Российской Федерации.

"В первую очередь мы выясняем, какое заболевание привело к нарушению функций, продолжают ли действовать факторы, приведшие к проблемам, нет ли противопоказаний к активной реабилитации. Назначаем дополнительное обследование и, если препятствий к прохождению реабилитации нет, заключаем договор, составляем программу реабилитации и проводим ее", - пояснил врач.

Как правило, амбулаторная реабилитация проходит от 21 до 40 суток. Это достаточный период, чтобы увидеть результат, дать прогноз на будущее и оценить, каких корректировок требует программа. При необходимости реабилитационные мероприятия могут сократить или же наоборот, если требуется госпитальная высокотехнологичная реабилитация, пациенту помогают найти подходящее учреждение.

"Потребность в реабилитации очень высока, она обеспечивает не только восстановление трудовой функции, но и адаптирует пациента в социуме, в ряде случаев позволяет избежать осложнений, которые приводят к летальному исходу. Этому направлению уделяет большое внимание Администрация Тюменской области, департамент Здравоохранения Тюменской области и Федеральный центр нейрохирургии также не остается в стороне, после операции всем нуждающимся пациентам проводится первый этап реабилитации, а после выписки есть возможность продолжить помощь амбулаторно", - добавил Алексей Кудряшов.

Успех реабилитации заключаются в раннем начале восстановительной терапии, длительности и непрерывности ее при поэтапном построении лечебных и реабилитационных мероприятий, комплексности воздействия различных видов терапии (медикаменты, ЛФК, массаж, физиотерапия, трудотерапия, логопедия и др.).