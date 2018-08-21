Праздник соседей состоялся в микрорайоне Мелиораторов

Праздник соседей организовал Дом культуры "Орфей" для жителей микрорайона Мелиораторов. Зрителей порадовали концертной программой и другими развлечениями.

Проект реализуется ДК "Орфей" совместно с советом ТОС микрорайона Мелиораторов. Воспитанники творческих студий "Орфея" представили концертную программу, а ребята из театральной студии Broadway нарисовали всем желающим аквагрим.

В рамках мероприятия состоялись спортивные соревнования, викторина, мастер-классы, выставка рисунков, розыгрыш подарков и соревнования на личное первенство.

В середине сентября ДК "Орфей" проведет еще один "Праздник соседей" в ЖК "Первый ключ".