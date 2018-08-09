Конкурс "Тюменская марка" официально стартовал в Тюмени

В Тюмени официально стартовал конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка". 9 августа в здании городской администрации состоялась встреча в формате "круглого стола" с организаторами и участниками конкурса – настоящими и будущими.

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых отметил, что конкурс проводится для успешной презентации продукции лучших предприятий областной столицы и привлечения активных жителей в качестве "народных экспертов" для выставления оценок компаниям-участникам.

"В прошлом году выставку "Тюменская марка посетили" около 9 тысяч жителей. Этой осенью мы ожидаем более десяти тысяч человек. Тем самым конкурс может стать значимым, запоминающимся событием 2018 года как для бизнеса, так и для населения", - подчеркнул Сергей Толстых.

Как сообщили в пресс-центре конкурса, соорганизатором конкурса впервые за его 16-летнюю историю выступает Торгово-промышленная палата Тюменской области со своей мощной предпринимательской базой и опытными специалистами в сфере взаимодействия с бизнесом. Президент ТПП региона Эдуард Абдуллин презентовал созданный фирменный стиль конкурса, который в этом году выполнен в бело-красном цвете. Центральным логотипом "Тюменской марки" станет почтовая марка с ладьей и короной, как на гербе города Тюмени.

"Конкурс "Тюменская марка" в этом году мы планируем организовать совместно с бизнесом. Хотим, чтобы наши предприниматели находились с нами в постоянном контакте, высказывали идеи и добивались их реализации. Тем самым конкурс будет практически полезным, интересным и запоминающимся", - подчеркнул Эдуард Абдуллин.

С 10 августа стартует регистрация участников конкурса и народных экспертов. Она продлится до 7 сентября. Победители конкурса "Тюменская марка" получат бесплатный пакет рекламных продуктов на телевидении и в Интернете. Для жителей в ходе проведения конкурса будут разыграны десятки призов. Выставка "Тюменская марка" состоится 26-27 октября.

Телефон горячей линии конкурса: 288-401.

Справка. "Тюменская марка" – ежегодный конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса города Тюмени. Проводится в целях содействия развитию субъектов предпринимательства на территории города Тюмени, пропаганды предпринимательской деятельности, выявления, популяризации и поощрения лучших предприятий, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города Тюмени.