В Уватском районе развивают систему единой дежурной диспетчерской

В Уватском районе продолжают модернизировать работу Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) и системы 112. В августе в диспетчерской появятся новые информационные мониторы и комплекты проводных гарнитур.

В населенных пунктах района расположено 14 муниципальных звуковых сирен. При необходимости их включали каждую по отдельности на местах. После модернизации единый запуск будет осуществляться из диспетчерской, пишет ИА "Тюменская линия".

Также в ЕДДС запланировали в ближайшее время установить автоматизированную информационную систему ГЛОНАСС, что позволит определять место нахождения абонента автоматически.

Как рассказала заведующая сектором по ГО и ЧС Любовь Захаренко, оснащение проводится в рамках реализации приоритетных направлений деятельности по развитию системы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории Тюменской области.

"Согласно утвержденному плану в Уватском районе в 2018 году провели переаттестацию действующего персонала ЕДДС. В настоящее время здесь работают девять квалифицированных специалистов", – отметила она.