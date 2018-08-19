В Уватском районе развивают систему единой дежурной диспетчерской

13:52 19 августа 2018
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zab.ru
| Фото: zab.ru

В Уватском районе продолжают модернизировать работу Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) и системы 112. В августе в диспетчерской появятся новые информационные мониторы и комплекты проводных гарнитур.

В населенных пунктах района расположено 14 муниципальных звуковых сирен. При необходимости их включали каждую по отдельности на местах. После модернизации единый запуск будет осуществляться из диспетчерской, пишет ИА "Тюменская линия".

Также в ЕДДС запланировали в ближайшее время установить автоматизированную информационную систему ГЛОНАСС, что позволит определять место нахождения абонента автоматически.

Как рассказала заведующая сектором по ГО и ЧС Любовь Захаренко, оснащение проводится в рамках реализации приоритетных направлений деятельности по развитию системы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории Тюменской области.

"Согласно утвержденному плану в Уватском районе в 2018 году провели переаттестацию действующего персонала ЕДДС. В настоящее время здесь работают девять квалифицированных специалистов", – отметила она.

 

Теги: телефон , технологии , Уват , ЧС
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