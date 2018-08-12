Александр Моор подарил 10-летнему футболисту из Бердюжья именной мяч

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор вручил именной футбольный мяч со своим автографом воспитаннику детско-юношеской спортивной школы Бердюжского района - десятилетнему Арлану Кирибаеву, который завоевал титул лучшего игрока Кубка Тюменской области по мини-футболу в своей возрастной категории.

Арлан Кирибаев начал заниматься мини-футболом в 2015 году, и уже стал многократным призером районных, межрайонных, областных соревнований. Александр Моор познакомился с талантливым юным футболистом и его товарищами по команде, а затем подарил спортсменам футбольные мячи, пишет ИА "Тюменская линия".

"Я с детства занимался дзюдо и лыжами. Регулярно тренируюсь и сейчас, потому что по собственному опыту знаю - спорт бросать нельзя, ведь он делает нас дисциплинированными и целеустремленными, закаляет характер. А это помогает добиться успеха в жизни. Неважно, станете ли вы чемпионами мира, или нет. Главное, вы превратитесь в настоящих мужчин, которым любое дело по плечу", - обратился к команде Александр Моор.

Как рассказал директор бердюжской ДЮСШ, в спортшколе занимаются 465 ребят. Они посещают секции по футболу, волейболу, гиревому спорту, дзюдо и рукопашному бою. Кроме того, здесь реализуется модульная программа физического воспитания для дошкольников, в которой участвуют 120 детей. С 2015 года спорткомплекс получил статус центра тестирования ГТО.

Развитие детско-юношеского спорта было и остается одной из приоритетных задач регионального правительства и спортивного сообщества, подчеркнул Александр Моор. В регионе успешно реализуется проект "Мини-футбол в школу", проходят областные соревнования по этому виду спорта. Получают поддержку и активно развиваются детско-юношеские школы области, тысячи тюменских ребятишек занимаются в спортивных секциях.