Уличный музыкальный фестиваль вновь состоится в Тюмени

Рэперы, битбоксеры, танцоры, диджеи и музыканты вновь соберутся в Тюмени на уличный музыкальный проект FREEMUSIC, который пройдет 18 августа в 18:00 на уличной площадке у молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а), сообщает "Мой портал".

"Я окончил вуз по специальности "Эксплуатация магистральных нефтепроводов" и начал работать в этой сфере. Но каждому человеку необходима самореализация, возможность выразить мысли, и мне в этом помогла уличная культура, в частности битбокс. Для меня это и увлечение, и хороший заработок, а еще я вижу в нем потенциал для синтеза с другими видами искусства и создания новых направлений", — считает организатор проекта FREEMUSIC, лидер битбокс-сообщества BRAZA Сергей Черня.

Специальные гости фестиваля в 2018: рэпер Денис Райдер, ямайский хип-хоп исполнитель из Тюмени Bob Milliar, DJ JUZBALL, Федерация уличного танца M.A.F.I.A., команда по футбольному фристайлу FOOTSKILL.

Уличный музыкальный фестиваль FREEMUSIC впервые прошел в Тюмени в 2017 году. За три дня его участниками стали 36 человек, а еще более 300 — зрителями.

Если вы хотите стать зрителем фестиваля, приходите 18 августа в 18:00 к "Космосу". А если желаете принять участие в баттле или присоединиться к фестивалю как артист вне конкурса, оставляйте заявки по ссылке: vk.cc/8mbwbO. Познакомиться с проектом FREEMUSIC 2.0 можно во встрече во "Вконтакте"— vk.com/freemusictmn.