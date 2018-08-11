Тюменские специалисты прошли обучение на форуме во Владимире

12:32 11 августа 2018
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vspu.ac.ru

Более 50 молодых тюменских специалистов из разных сфер деятельности побывали на образовательном форме "Территория смыслов на Клязьме", который прошел во Владимире с 27 июня по 12 августа.

В течение 6 дней на 6 сменах — "Образование будущего", "Цифровой мир", "Поколение доброй воли", "Эффективная политика", "Молодежная команда страны" и Новые возможности развития студенческих объединений" — гости Владимира поучаствовали в лекциях, мастер-классах, нетворкинге, пишет "Мегатюмень".

"За шесть дней, которые я провел на "Территории смыслов", мы работали по разным направлениям: разрабатывали концепцию современной коммуникативной культуры, исследовали политические инструменты и проводили экспертизу, отбирали лучшие практики и выстраивали стратегию в коммуникациях. Я познакомился с разными людьми, которые мыслят иначе, но всех нас объединила тяга к развитию и реализации своих идей", — отметил тюменец Артем Харченко, участник смены "Эффективная политика".

В рамках проекта "Диалог на равных" участники пообщались с главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым, детским омбудсменом Анной Кузнецовой, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, депутатом Государственной Думы Владимиром Власовым, президентом Российской федерации по связям с общественностью Станиславом Наумовым и многими другими. По итогам смен для каждого участника составлены персональные рекомендации — трек-лист — по достижению целей и план действий на год.

Теги: молодежь , молодые специалисты , работа
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