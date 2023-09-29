Перспективы молодых специалистов строительной отрасли обсудили в Тюмени

Форум "Молодой специалист – строитель будущего" с 27 по 28 сентября в Тюмени стал площадкой для обсуждения перспектив развития молодых специалистов на предприятиях региона, востребованности строителей на рынке труда, необходимых компетенцийи для успешной карьеры в отрасли и других вопросов, связанных с обучением и подготовкой кадров.

О том, какие основные мероприятия направлены на содействие трудоустройству молодежи реализуются службой занятости, участникам круглого стола "Повседневное партнерство с работодателями – залог качественной подготовки кадров" рассказала начальник управления департамента труда и занятости населения Тюменской области Наталья Бенчак.

Она выделила четыре основных блока. Это организация стажировки на предприятиях, субсидирование рабочих мест для молодежи, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, профессиональная ориентация, социальная адаптация на рынке труда.

Все эти услуги и программы востребованы у обратившихся молодых соискателей. По словам Бенчак, первые в этом году фиксируется опережение уровня трудоустройства именно в группе граждан до 35 лет. Более половины молодых людей находят работу при посредничестве областной службы занятости. При этом молодежь находит работу быстрее граждан более старших возрастов. В среднем поиск работы у них занимает менее 2 месяцев.

Для оперативного поиска работы для молодых соискателей проводятся прямые отборы и ярмарки вакансий. В первый день форума областной Кадровый центр "Работа России" провел очередную ярмарку и презентацию ведущих работодателей строительной отрасли. Мероприятие посетили студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей региона, обучающихся по строительным специальностям.

По статистике организаторов, форум в Тюменском технопарке собрал более 1000 участников. Это студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей региона, обучающихся по строительным специальностям, а также школьники, педагоги и представители предприятий-работодателей.

Все они собрались в одном месте чтобы обменяться идеями, получить новые навыки и наладить контакты, которые могут привести к уникальным возможностям в будущем.

Форум проводится в восьмой раз, Тюменская область его принимала впервые. Организаторами мероприятия выступили Минстрой России, ФАУ "РосКапСтрой", Кадровый центр и Центр компетенций образовательной деятельности Минстроя России, Публично-правовая компания "Военно-строительная компания" (ППК "ВСК"), Правительство Тюменской области. Оператор – АНО "Институт современной урбанистики".