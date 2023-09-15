Половина тюменских компаний готова взять на работу выпускников вузов

Каждая вторая компания Тюмени хотела бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, сообщает SuperJob.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Тюмени.
Каждая вторая компания (52%) хотела бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, если власти примут решение вернуться к этой системе. Судя по комментариям, чаще всего работодатели рассчитывают привлечь таким образом молодых инженеров различных специальностей. Еще в 13% организаций сообщили, что они уже сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Каждая пятая компания (19%) не хочет участвовать в программе распределения выпускников: "Нам нужны люди с опытом".
Компаний, уже сотрудничающих с вузами по вопросам трудоустройства молодых специалистов, больше всего среди организаций с численностью свыше 1000 человек (39%).
О готовности вернуться к системе распределения выпускников чаще всего говорят в сфере здравоохранения и производства (59 и 55% соответственно). Уже наладивших взаимодействие с университетами работодателей больше всего в IT- и образовательной отрасли (27 и 24% соответственно).
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