В Ишимской областной больнице поприветствовали молодых врачей

Главврач Областной больницы № 4 Александр Синельников встретился с молодыми специалистами. Их в этом году в больницу трудоустроилось 17 человек, в том числе 8 целевков, окончивших ТюмГМУ.

"Мы готовы поддерживать и развивать молодых специалистов, предоставлять им возможности для профессионального роста и самореализации. Вместе мы создаем команду, которая готова эффективно помогать нашим пациентам и делать наше население здоровее", - отметил руководитель ОБ №4.

Среди новых врачей есть терапевты, педиатры, хирурги, уролог, стоматологи и патологоанатом. Трое работают в Абатском, Сорокинском и Викуловском районах, сообщает региональный депздрав.