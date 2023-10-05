В Ишимской областной больнице поприветствовали молодых врачей

Главврач Областной больницы № 4 Александр Синельников встретился с молодыми специалистами. Их в этом году в больницу трудоустроилось 17 человек, в том числе 8 целевков, окончивших ТюмГМУ.
"Мы готовы поддерживать и развивать молодых специалистов, предоставлять им возможности для профессионального роста и самореализации. Вместе мы создаем команду, которая готова эффективно помогать нашим пациентам и делать наше население здоровее", - отметил руководитель ОБ №4.
Среди новых врачей есть терапевты, педиатры, хирурги, уролог, стоматологи и патологоанатом. Трое работают в Абатском, Сорокинском и Викуловском районах, сообщает региональный депздрав.
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