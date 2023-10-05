В Ишимской областной больнице поприветствовали молодых врачей

11:00 05 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Главврач Областной больницы № 4 Александр Синельников встретился с молодыми специалистами. Их в этом году в больницу трудоустроилось 17 человек, в том числе 8  целевков, окончивших ТюмГМУ.

"Мы готовы поддерживать и развивать молодых специалистов, предоставлять им возможности для профессионального роста и самореализации. Вместе мы создаем команду, которая готова эффективно помогать нашим пациентам и делать наше население здоровее", - отметил руководитель ОБ №4.

Среди новых врачей есть терапевты, педиатры, хирурги, уролог, стоматологи и патологоанатом. Трое работают в Абатском, Сорокинском и Викуловском районах, сообщает региональный депздрав.

Теги: врачи , здравоохранение , Ишим , молодые специалисты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023