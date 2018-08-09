Больше трети химических отравлений у тюменцев приходятся на лекарства

За первое полугодие 2018 года в Тюменской области зарегистрировано 784 случая острых отравлений химической этиологии. Это меньше на 20% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

На отравления лекарственными препаратами приходится 37% случаев, 31% отравлений — неуточненные вещества, товары бытового назначения, угарный газ, уксусная кислота и другие мониторируемые виды. Ещё 26% — это отравления спиртосодержащей продукцией (мужчины — 79%, женщины — 21%) , 6% — наркотическими веществами (мужчины — 90%, женщины — 10%), 0,8% — пищевые отравления в быту (мужчины и женщины поровну).

По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за шесть месяцев 2018 года число отравлений с летальным исходом снизилось на 30%. Почти половину из них составляют отравления спиртосодержащей продукцией.