Больше трети химических отравлений у тюменцев приходятся на лекарства

13:44 09 августа 2018
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За первое полугодие 2018 года в Тюменской области зарегистрировано 784 случая острых отравлений химической этиологии. Это меньше на 20% по сравнению с тем же периодом 2017 года. 

На отравления лекарственными препаратами приходится 37% случаев,  31% отравлений — неуточненные вещества, товары бытового назначения, угарный газ, уксусная кислота и другие мониторируемые виды. Ещё 26% — это отравления спиртосодержащей продукцией (мужчины — 79%, женщины — 21%) , 6% — наркотическими веществами (мужчины — 90%, женщины — 10%), 0,8% — пищевые отравления в быту (мужчины и женщины поровну).

По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за шесть месяцев 2018 года  число отравлений с летальным исходом снизилось на 30%. Почти половину из них составляют отравления спиртосодержащей продукцией.

Теги: алкоголь , лекарства , отравление , смерть
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