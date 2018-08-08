Израиль заинтересован в российских специалистах

Уже на протяжении многих лет одной из самых привлекательных стран для россиян, желающих найти работу за границей, остаётся Израиль. Причин этому множество: от прекрасного климата, близости моря и гостеприимного общества – до достойных зарплат и возможности карьерного продвижения.

В первую очередь, востребованы представители рабочих профессий: водители, каменщики, сварщики, электрики, грузчики, упаковщики, охранники, кассиры и продавцы. Но этими специальностями выбор не ограничивается. Израиль с удовольствием примет желающих работать нянями, менеджерами и даже руководителями филиалов. Всё зависит лишь от навыков, образования, знания языков и целеустремленности соискателя работы.

В Израиле трудовые мигранты зарабатывают минимум от 2000$ в месяц, а в сферах клининга или строительства работник сразу может рассчитывать на месячную зарплату от 2500$. На руководящих должностях, а также для владеющих профильным образованиям эти суммы достигают порядка 5000$ и более. Также важным плюсом выбора в пользу Израиля также является тот факт, что это страна дает всем желающим возможность стать полноправным гражданином.

Но прежде чем отправляться в другую страну, нужно оформить множество документов и выбрать идеально удобную для вас программу переселения. В этом поможет международное агентство по вопросам иммиграции "BetterLife".

Для желающих кардинально сменить место жительства и работы агентство предоставляет услуги квалифицированные юристов, переводчиков, адвокатов и нотариусов. В процессе работы пожеланиями клиентов занимаются эксперты непосредственно из той страны, которую человек выбрал для переезда. Также "BetterLife" поможет в поиске жилья и трудоустройстве, чтобы вы могли полностью погрузиться в новую работу – и яркую жизнь в новой стране.