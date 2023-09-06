Россия и Израиль подписали соглашение о совместном кинопроизводстве

Сегодня Министр культуры РФ Ольга Любимова и чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль господин Александр Бен Цви подписали Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством государства Израиль о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства.

Подписание этого документа стало важным событием для кинематографистов двух стран. Ольга Любимова отметила, что профессиональное сообщество ждало этого документа и он будет полезен для совместной работы. Александр Бен Цви выразил уверенность, что подписание Соглашения даст дополнительный импульс развитию российско-израильских культурных связей.

Соглашение позволит сторонам обмениваться опытом и создавать совместные проекты в сфере кино. Кроме этого, оно поможет расширить прокатные возможности фильмов российско-израильского производства, принесет дополнительные средства киноиндустрии как России, так и Израиля. Страны уже имеют опыт сотрудничества в сфере кино, и планируют продолжать его развивать, представляя совместные картины на международных кинофестивалях.

В ходе встречи Ольга Любимова пригласила израильских партнеров принять участие в 9-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В рамках Форума в Северной столице ведущие деятели культуры и представители органов власти будут обмениваться идеями, обсуждать тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.

Переговорный процесс о подписании межправительственного Соглашения с Государством Израиль длился почти пятнадцать лет. Старт переговорного процесса о разработке документа начался в 2009 году, инициатором выступила израильская сторона.