Оформить рабочую визу в Израиле россиянам помогут специалисты агентства "Better Life"

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Перспективы трудоустройства в Израиле интересуют сегодня многих россиян. Трудовая миграция в эту страну гарантирует высокий доход и социальную защищенность. Оформить рабочую визу помогут в международном агентстве по вопросам иммиграции "Better Life".

Квалифицированные юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы проводят консультации и сопровождают процесс от начала до конца.

Наиболее высоки шансы для иностранцев найти работу в Израиле в социальной сфере, строительной отрасли, сельском хозяйстве и промышленности. Первоначально в решении данной задачи специалисты советуют заняться поиском вакансий, а уже после преступить к оформлению документов.

Это связано с тем, что рабочая виза в Израиле выдается по запросу работодателя, имеющего право нанимать иностранцев на основе заключенного с ним контракта. Наниматель предоставляет в МВД Израиля (мисрад) заявление об оформлении трудового разрешения на въезд работнику. Рассмотрение занимает порядка 21 дня. Ответ высылается в страну проживания претендента.

Специалисты агентства "Better Life" готовы оказать консультационную поддержку на любом этапе. Подробнее ознакомиться с услугами можно на сайте.