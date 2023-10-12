Абонеты Ростелекома могут бесплатно звонить с домашних телефонов в Израиль

09:59 12 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С учетом ситуации в Израиле "Ростелеком" обнулил стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в эту страну.

"Абонентам "Ростелекома" будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически", - сообщает пресс-служба компании.

Теги: Израиль , Ростелеком
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023