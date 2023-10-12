Абонеты Ростелекома могут бесплатно звонить с домашних телефонов в Израиль

С учетом ситуации в Израиле "Ростелеком" обнулил стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в эту страну.

"Абонентам "Ростелекома" будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически", - сообщает пресс-служба компании.