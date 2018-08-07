Художники исследуют городскую среду Тобольска

В Тобольске стартовал пленэр "Открывая Сибирь. Пробежки вокруг Тобольска" — резиденция на открытом воздухе для художников, которые исследуют городскую среду посредством фотографии, живописи и звука.

Двадцать художников со всей России, в числе которых пять жителей Тобольска взялись за переосмысление ключевых территорий — подгорной части Тобольска, Кремля и его окрестностей, железных дорог, порта, берега Иртыша и производственных площадок СИБУРа, который поддерживает мероприятие в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

Художники — участники проекта, были выбраны экспертным советом по нескольким критериям: увлеченность урбанистикой, интерес к постсоветскому городскому пространству и индустриальному наследию Сибири. Свой опыт и впечатления о городе художники представят широкой аудитории на выставке "Пробежки вокруг Тобольска" в конце августа.

Куратором проекта выступит Мария Сарычева — автор образовательных программ, соредактор независимого онлайн-журнала об искусстве aroundart.org. Руководителями мастерских станут художники: член Международной федерации художников ЮНЕСКО Владимир Мигачёв и Юлия Малинина, лауреат Гран-при международного конкурса архитектурного рисунка АрхиГрафика-2016, участник более пятидесяти выставочных проектов.

Помимо профессиональной программы для художников, в пространстве "Моя территория" на протяжении августа для всех желающих будут проходить открытые лекции, мастер-классы от искусствоведов, художников и урбанистов из Москвы, Краснодара, Красноярска, Томска и Омска. По выходным взрослые и дети, профессионалы и любители приглашаются принять участие в пленэре с руководителями мастерских, посетить мастер-классы по исследованию города от современных художников и совершить пешие экскурсии по знаковым местам Тобольска. Подробное расписание и регистрация на события проекта на сайте мультицентра "Моя территория".