В тюменском центре помощи бездомным "Милосердие" научат играть в шахматы

Тюменский центр помощи бездомным "Милосердие" помогает освоить азы игры в шахматы. Два раза в неделю в комнате досуга занятия проводит кандидат в мастера спорта Константин Безносков.

Началось всё с инициативы руководства центра пригласить в гости мастера международного класса, участника телешоу "Удивительные люди" Даниила Юффу. Несмотря на плотный график, спортсмен дал согласие провести с проживающими центра сеанс одновременной игры. В мероприятии в начале лета приняли участие 11 бездомных. Мастера-международника они не переиграли, но решили серьёзно заняться шахматами. Кроме того, Даниил Юффа пообещал в будущем провести с ними еще один сеанс одновременной игры.

Теперь Константин Безносков учит новичков азам, показывает пути решения различных шахматных задач. Некоторые подопечные демонстрируют неплохие результаты, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Напомним, в центре "Милосердие" не только предоставляют временный приют людям, оказавшимся в трудных обстоятельствах, но проводят курс социальной реабилитации. Проект центра "Шаг в новую жизнь" стал обладателем гранта Президента РФ.