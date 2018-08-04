Историю исчезнувших предприятий Уватского района опубликовали в сети

19:24 04 августа 2018
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nashural.ru
| Фото: nashural.ru

Пользователям Интернета стал доступен сборник "Мы живем на земле уватской", посвященный юбилею краеведческого музея "Легенды седого Иртыша" размещен в сети Интернет, сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на пресс-службу администрации Уватского района.

Бумажный вариант сборника был выпущен в 2017 году ограниченным тиражом 300 экземпляров. Собрание состоит из пяти рубрик: "История исчезнувших предприятий", "Предприятия и учреждения Уватского района", "Село моё родное", "Судьбы наших земляков", "Тропинка к забытой деревне". В создании сборника участвовали жители района, которые сохранили историю ушедших в прошлое предприятий, трудовых династий и знаменитых личностей.

До сегодняшнего дня ознакомиться со сборником можно было в сельских библиотеках. Теперь, прочесть книгу можно в режиме онлайн на официальном сайте района uvatregion.ru.

Теги: история , Уват
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