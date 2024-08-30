Десантники-пожарные из Тюменской области третий месяц работают на пожарах в Якутии

Десантники-пожарные тобольского и уватского авиаотделений третий месяц тушат лесные пожары в Якутии, где установилась не по сезону жаркая и сухая погода, температура воздуха днём достигала 26 градусов. Редкие и скудные осадки в тушении огня не помогали.

"Наиболее сложная обстановка - в Верхневилюйском районе, где продолжают работать тюменцы. Очаги возгорания находятся в отдаленной местности, поэтому лесопожарные команды доставляют туда на вертолете. С собой, как обычно, всё необходимое для борьбы с огнем и длительного автономного проживания в лесу", - сообщает деплеса ТО.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, на этой неделе в республике наметилось снижение активности лесных пожаров. Роста пожарной опасности не прогнозируется. В пресс-службе республиканского управления МЧС сообщили, что за последние сутки площадь лесных пожаров сократилась на 31,2 тысячи га.