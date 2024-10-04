В Увате пройдет турнир по греко-римской борьбе в память о тренере Корчемкин

В селе Уват 5 октября состоится XII Открытый региональный турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба). Соревнования примет ФОК "Иртыш", участниками поединков станут 180 юных спортсменов до 16 лет из Увата, Тюмени, Тобольска, Тюменского района, ЯНАО, а также Челябинска и Удмуртии.

Турнир памяти В.В. Корчемкина проводят с 2013 года. Валерий Васильевич Корчемкин долгие годы работал тренером по греко-римской борьбе в районной спортивной школе. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств области. Валерий Васильевич внес внушительный вклад в развитие спорта Тюменской области, пользовался заслуженным уважением своих учеников и коллег.