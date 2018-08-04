В Тюмени стартовал прием работ на фотоконкурс "Связь поколений в здравоохранении"

Тюменцы могут принять участие в фотоконкурсе "Связь поколений в здравоохранении", идея которого пришла из Томской области. Цель конкурса – показать рабочие будни тех, кто ежедневно спасает жизни людей.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области,в Тюмени конкурс проводится в пяти номинациях: "Наставничество", "Династия", "Судьба, отданная людям", "Мое призвание – медицина" и "Врачи в спорте". Прием работ продлится до 20 октября 2018 года. Итоги конкурса будут подведены в срок до 31 октября 2018 года.

Собранные в рамках конкурса работы станут основой для специальной передвижной фотовыставки по поликлиникам и больницам Тюмени. Победители получат дипломы и ценные призы.

С положением о Конкурсе и требованиями к предоставляемым материалам можно ознакомиться здесь: www.clinica72.ru.