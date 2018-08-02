В Тюмени открывается выставка молодых художников

17:49 02 августа 2018
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Завтра, 3 августа, в Библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ начнет работу выставка "Творчество молодых". Здесь тюменцы смогут познакомиться с произведениями молодых художников — как дебютантов, так и уже зарекомендовавших себя участием в крупных, в том числе всероссийских выставочных проектах. На выставке представлены более полусотни работ семнадцати молодых авторов в технике живописи и графики.

Экспозиция — совместный проект Тюменского музейно-просветительского объединения,  Тюменского регионального отделения "Союза художников России" и Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ.

 

Теги: выставка , художники
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