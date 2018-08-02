Топ мероприятий на 4-5 августа в Тюмени: выставки, школьная ярмарка и жаркие вечеринки

Фото группы ВК https://vk.com/dwtyumen

В ближайшие выходные тюменцев ждут увлекательные выставки в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, школьная ярмарка, йога-слет, большая вечеринка с Юлией Коган и многое другое. Организовать досуг поможет обзор мероприятий от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Школьная ярмарка

Традиционный школьный базар. Здесь на одной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. В одном месте можно полностью подготовить своего ребенка к школе.

Когда: вплоть до 31 августа с 10:00 до 19:00 в будни, до 18:00 в выходные

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

VR-выставка "ТюмVR"

Тюменцы увидят любимый город времен царской России. На выставке "ТюмVR" будут представлены фотографии старого города, но с помощью VR-очков границы фотографий исчезнут, и город оживет, а вы окажетесь в Тюмени XIX века. Это уникальная возможность узнать наш город с новой стороны, открыть неизвестные страницы его истории, чтобы полюбить еще сильнее.

Когда: вплоть до 15 августа с 10:00 до 20:00

Где: исторический парк "Россия - Моя история"

Вход свободный!

Йога-слёт "Лето"

"Лето" - это площадка для йоги и отдыха, на которой будет комфортно всем участникам и каждый сможет попробовать для себя что-то новое или просто провести время с удовольствием.

Что можно делать на йога-слёте: побыть в лесу два дня провести время со старыми друзьями и познакомиться с новыми; посидеть у костра с гитарой; попробовать йогу в первый раз или углубить свою практику; пожить в палатке, возможно, впервые в жизни искупаться в озере; питаться два дня вегетарианской едой, а вдруг понравится; узнать о йоге что-то новое в первый, а для кого-то и в очередной раз. Запись и подробности тут.

Когда: 3 — 5 августа

Где: в лесу в районе озера Лебяжье

Стоимость: 3500 — 5900 рублей

Выступление группы Jackpot

Все выходные в ресторане "Максимилианс" вас будет радовать живой музыкой кавер-группа Jackpot! Хочешь поднять себе настроение и приятно провести время, тогда скорее смотри подробности и бронируй столик!

Когда: 3 и 4 августа с 22:00, 5 августа с 21:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 8б)

Стоимость: 3 и 4 августа — 200 рублей, 5 августа — 90 рублей после 21:00

Большая летняя вечеринка

Ресторанная федерация "Вкус72" празднует свой День рождения! И праздновать будет ярко и весело. В числе приглашенных гостей: экс-солистка группы "Ленинград" ЮЛИЯ КОГАН; группа ПРОТИВ ПРАВИЛ и, конечно, ты!

ВЕСЬ ВЕЧЕР ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: напитки и закуски, мощный лекторий от приглашенных экспертов, кулинарные мастер-классы, конкурсы, танцы и песни. Количество билетов ограничено! Подробности по телефону: 56-18-18 или в группе.

Когда: 3 августа 17:00

Где: караоке-клуб "AVENЮ" (ул. Республики, 143а)

Стоимость: 2000 рублей

Показ фильма "Достучаться до небес" под открытым небом

Немецкая криминальная трагикомедия, фильм, давно ставший культовым, чье название превратилось в крылатое выражение.

Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы. Их преследуют наемные убийцы, они становятся грабителями поневоле, за ними гонится полиция, они попадают в бордель. Но главная их цель добраться до берега моря. Ведь "там на небесах только и разговоров, что о море".

Когда: 3 августа в 22:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4)

Стоимость: 200 рублей

Большая пенная вечеринка

Самое жаркое событие этого лета, пенный отрыв. Тебя ждет: кубометры пены под нереальный кач от наших DJ; PHOTO ZONE - тематические фото от наших профи фотографов; Love Zone - зона знакомств; Show Dance - танцы в купальниках прямо на сцене; Water Battle - бери с собой "водное оружие", оно тебе пригодится; VIP ZONE - для тех кто любит комфорт. Подробности и заказ билетов — тут.

Когда: 4 августа 22:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького 44/3)

Стоимость: 400 — 950

Цирковое шоу "Баронеты"

Беспрецедентный проект, крупнейший по составу животных в Евразии, все цирковые жанры, титулованные артисты – шоу мирового уровня.

Новое слово в дрессуре – интеллектуальное воспитание и обучение животных, в шоу их более 100: тигры, леопарды, черные пантеры, лилигры, медведи, лошади, пеликаны, попугаи, лисы, олени, собаки, верблюды.

Когда: 4 августа в 13:00 и 18:00, 5 августа в 18:00

Где: тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 1000 — 2000 рублей

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